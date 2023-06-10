Трансферное окно-2023: все о летних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Официальные переходы и громкие слухи во время летнего межсезонья.

С открытием летнего трансферного окна футбольные клубы получили возможность усилить свои составы перед началом нового сезона-2023/24, а также избавиться от ненужных им игроков.

Многие звезды мирового футбола уже сменили команды, в том числе семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси и действующий обладатель этой награды Карим Бензема.

ТСН Проспорт рассказывает о самых громких переходах и слухах летнего межсезонья в топовых чемпионатах планеты и украинской Премьер-лиге (УПЛ).

***********

Украинский защитник Евгений Чеберко стал игроком американского клуба "Коламбус Крю", выступающего в лиге MLS.

Об этом "Коламбус Крю" сообщил в собственных соцсетях.

25-летний украинец присоединится к клубу США 5 июля. Его контракт будет рассчитан до 2026 года.

Привіт



The Columbus Crew have signed center back Yevhen Cheberko from NK Osijek.#Crew96 | #VamosColumbushttps://t.co/PoD7iQqlSQ — The Crew (@ColumbusCrew) June 9, 2023

Последним клубом Евгения был хорватский "Осиек", за который он отыграл 61 матч во всех турнирах. Чеберко перешел в "Осиек" в 2021 году на правах аренды с австрийского ЛАСКа, а в начале 2022-го подписал полноценный контракт с хорватским клубом.

До этого Евгений выступал в Украине за "Днепр" и луганскую "Зарю". В 2020 году защитник дебютировал за сборную Украины.

Таким образом, Чеберко станет вторым украинским футболистом в MLS после Сергея Кривцова, выступающего за "Интер Майами".

***********

Мадридский "Реал" оформил трансфер атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

За 19-летнего футболиста сборной Англии "сливочные" заплатили 103 миллиона евро. Также предусмотрены бонусы, которые могут достигать 30% суммы трансфера.

Следует отметить, что это один из самых дорогих трансферов в истории обоих клубов. Большую сумму "Реал" платил только за бельгийского хавбека Эдена Азара, летом 2019 года перебравшегося из лондонского "Челси" за 115 миллионов евро.

Беллингем выступал за дортмундскую "Боруссию" с 2020 года, когда перешел из английского "Бирмингема" за 23 миллиона евро.

В составе немецкого клуба Джуд провел 132 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 25 результативных передач.

В этом сезоне Беллингем провел 42 матча за "шмелей" во всех турнирах, забил 14 голов и сделал семь ассистов. Его признали лучшим игроком Бундеслиги-2022/23.

Джуд Беллингем / Фото: Associated Press

***********

Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в американском клубе "Интер" Майами.

Об этом сообщил сам семикратный обладатель "Золотого мяча". Американский клуб уже анонсировал трансфер Месси у себя в Twitter.

Как сообщает Diario Sport, американский клуб предложил 35-летнему аргентинцу контракт на 4 сезона с зарплатой в 50 миллионов евро в год. По данным британского издания BBC, форвард будет получать за один год в клубе MLS 60 миллионов евро.

Добавим, что одним из владельцев "Интера" Майами является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Также за клуб MLS выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

3 июня ПСЖ официально объявил об уходе Месси. Аргентинец выступал за парижан с лета 2021 года, когда свободным агентом перешел из "Барселоны".

В футболке парижского клуба он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами. В составе ПСЖ Месси дважды выиграл чемпионат Франции и однажды стал обладателем Суперкубка страны.

В завершившемся сезоне 35-летний форвард принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Лионель Месси / Фото: Associated Press

***********

Французский нападающий Карим Бензема стал игроком саудовского "Аль-Иттихада".

Контракт 35-летнего действующего обладателя "Золотого мяча" рассчитан до 2026 года.

По информации СМИ, Бензем будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро в год.

"Реал" объявил об уходе Бензема 4 июня. Карим выступал за "сливочных" с 2009 года – провел 647 матчей, в которых забил 353 гола. Француз занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории мадридского клуба, уступая только Роналду – 450 голов.

За 14 сезонов Бензема выиграл с "Реалом" 25 трофеев: 5 раз Лигу чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 Ла Лиги, 3 Кубка и 4 Суперкубка Испании.

***********

Мадридский "Реал" решил досрочно прекратить сотрудничество с полузащитником Эденом Азаром.

32-летний бельгиец покинет команду по итогам этого сезона, хотя его контракт был рассчитан до лета 2024 года.

Эден Азар / Фото: Associated Press

Азар перебрался в "Реал" летом 2019 года из лондонского "Челси". Мадридский клуб заплатил за футболиста около 100 миллионов евро.

Однако проявить себя в Испании хавбеку помешали постоянные травмы. За четыре года в "Реале" бельгиец сыграл всего 76 матчей, забив семь голов и сделав 12 результативных передач.

В составе "Королевского клуба" он выиграл восемь трофеев: Лигу чемпионов, два титула Ла Лиги, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и два Суперкубка Испании.

Ранее "Реал" также объявил об уходе полузащитника Марко Асенсио и форварда Мариано Диас.

Читайте также:

"Не хотел проходить через это": Месси объяснил, почему отказал "Барселоне" ради "Интера" Майами

Больше 100 миллионов евро: "Реал" совершил один из самых дорогих трансферов в своей истории

Гораздо меньше, чем предлагали в Саудовской Аравии: названа зарплата Месси в "Интере" Майами