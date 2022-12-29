Трансферное окно-2023: все о зимних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Рассказываем об официальных сделках и громких слухах зимнего трансферного окна.

В начале января в европейском футболе откроется зимнее трансферное окно. Клубы получат возможность усилить свои составы, подписав новых игроков, или, наоборот, продать своих талантов и заработать на этом.

ТСН Проспорт рассказывает об оформленных переходах и главных слухах зимнего трансферного окна в топовых европейских чемпионатах, а также украинской Премьер-лиге, розыгрыш которой продолжается, несмотря на полномасштабную войну с российскими оккупантами.

Англия 1 января – 31 января

1 января – 31 января Германия 1 января – 31 января

1 января – 31 января Франция 1 января – 31 января

1 января – 31 января Италия 2 января – 31 января

2 января – 31 января Испания 2 января – 31 января

2 января – 31 января Украина 30 января – 1 марта

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Звездный португальский форвард Криштиану Роналду не перейдет в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Как сообщает CristianoXtra, агент 37-летнего португальского форварда Жорже Мендеш прервал переговоры с клубом.

Криштиану якобы получил предложение от участника Лиги чемпионов, а выступления в Европе – приоритет для Роналду.

Отметим, что "Аль-Наср" предлагал Роналду контракт на 2,5 года. В год Криштиану мог получать 200 млн евро.

Напомним, 22 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага.

Фото: Associated Press

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Лондонский "Челси" подписал нападающего норвежского "Мольде" Давида Датро Фофана.

Форвард присоединится к "синим" 1 января 2023 года. Детали соглашения не сообщаются. СМИ писали, что лондонцы заплатят за футболиста 12 миллионов евро.

20-летний ивуариец в этом сезоне забил 21 гол и отдал семь результативных передач за "Мольде" в 37 встречах во всех турнирах.

Chelsea FC был реактирован по предварительному урегулированию с Molde FK для передачи David Datro Fofana. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 28, 2022

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Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в нидерландском ПСВ.

Как сообщает De Telegraaf, 25-летний украинец является кандидатом в замену Коди Гакпо, который перешел в "Ливерпуль".

Также ПСВ рассматривает возможность подписания Эспера Карлссона с АЗ. У обоих кандидатов высока трансферная стоимость.

Ранее стало известно, что Цыганков не намерен продлевать соглашение с киевским клубом. Его соглашение с "бело-синими" истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач.

Фото: ФК Динамо Киев

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Донецкий "Шахтер" отклонил предложение лондонского "Арсенала" в 40 миллионов евро за вингера Михаила Мудрика.

Как сообщает The Telegraph, "горняки" желают заработать на трансфере 21-летнего игрока до 100 млн евро.

Отмечается, что позиция донецкого клуба не отпугала "канониров" и переговоры продолжаются.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистам. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Фото: ФК Шахтер

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"Ливерпуль" объявил о подписании вингера нидерландского ПСВ Коди Гакпо.

23-летний игрок сборной Нидерландов успешно прошел медобследование на базе "красных" и подписал личный контракт.

По неофициальной информации, "мерсисайдцы" заплатили за футболиста от 37 до 44 миллионов фунтов.

В этом сезоне Гакпо провел 24 матча по ПСВ во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. На счету также три гола в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022.