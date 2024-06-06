Трансферное окно-2024: все о летних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Самые горячие трансферные новости во время летнего межсезонья.
Клубный футбольный сезон-2023/24 подошел к завершению, а это означает открытие летнего трансферного окна.
Пока национальные сборные будут соревноваться за победу в финальном турнире Евро-2024 и на Кубке Америки, клубы могут усилить свои составы. Или, наоборот, избавиться от ненужных им игроков и заработать на трансферах, а также разгрузить зарплатную ведомость.
Рассказываем о самых громких переходах и слухах летнего межсезонья в ведущих чемпионатах мира и украинской Премьер-лиге (УПЛ).
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Киевское "Динамо" оформило трансфер полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка.
27-летний украинец подписал со столичным клубом контракт на пять лет – до лета 2029 года.
Пихаленок является воспитанником донецкого "Шахтера". За "горняков" провел 8 матчей во всех турнирах, голами не отмечался. В течение двух сезонов выступал в составе "Мариуполя" (40 матчей, 6 голов).
С сезона-2020/21 защищал цвета "Днепра-1", проведя за днепрян 102 матча и отличившись 20 забитыми мячами.
В прошлом сезоне Александр сыграл в 31 матче за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.
Александр Пихаленок – игрок «Динамо» Атакующий полузащитник Александр Пихаленок подписал контракт с ФК...Опубликовано FC Dynamo Kyiv Среда, 5 июня 2024 г.
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Киевское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Максима Брагару, ранее выступавшего за одесский "Черноморец".
21-летний украинский футболист перебрался к "бело-синим" в статусе свободного агента.
Контракт Брагару со столичным клубом рассчитан на четыре года с продолжительностью еще на сезон.
Максим – воспитанник одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 вошел в структуру "Черноморца", где играл сначала в юношеской команде, а затем в молодежной. 17 августа 2019 года дебютировал за первую команду одесситов.
В прошлом сезоне Брагару провел 29 матчей за "Черноморец" в чемпионате Украины и забил один мяч.
«Динамо» подписало контракт с полузащитником Максимом Брагару Футбольный клуб «Динамо» (Киев) подписал...Опубликовано FC Dynamo Kyiv Вторник, 4 июня 2024 г.
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Мадридский "Реал" объявил о подписании звездного нападающего Килиана Мбаппе.
Контракт 25-летнего француза со "сливочными" рассчитан на пять лет.
Мбаппе перебрался в "Реал" в статусе свободного агента. Этим летом у него истек контракт с ПСЖ, за который он выступал с 2017 года, когда перешел из "Монако" за 180 миллионов евро.
В составе парижского клуба Килиан выиграл 6 чемпионатов Франции, 4 национальных Кубка, три Суперкубка, а также 2 Кубка французской лиги.
В сезоне 2023/24 Мбаппе провел 48 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 10 ассистов.
Пресс-служба "Реала" опубликовала в клубных соцсетях видео, посвященное переходу Мбаппе с яркими моментами его футбольной карьеры.
#WelcomeMbappé pic.twitter.com/uYVKdpQUrN— Real Madrid CF (@realmadriden) Июнь 3, 2024
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