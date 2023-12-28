Трансферное окно-2024: все о зимних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Рассказываем об официальных сделках и громких слухах зимнего трансферного окна.

В начале января 2024 года в большинстве лиг мирового футбола откроется зимнее трансферное окно. Клубы смогут подписать новичков и усилить свои составы, чтобы успешно провести вторую часть сезона.

ТСН Проспорт рассказывает о переходах игроков, которые уже официально состоялись, а также главных слухах зимнего трансферного окна в топовых чемпионатах Европы и мира, а также украинской Премьер-лиге (УПЛ).

**********

Действующий чемпион Италии "Наполи" заинтересован в трансфере защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.

Как сообщает Calcionow, "партенопейцы" зимой собираются усилить защитную линию. Представители клуба Серии А обратили внимание на 27-летнего украинца. Возможный трансфер оценивается в 30 миллионов евро.

Отмечается, что "Наполи" может позволить себе потратить такую сумму, поскольку заработал около 25 млн евро по продаже полузащитника Элифа Элмаса в "РБ Лейпциг".

Контракт Матвиенко с "Шахтером" действует до конца декабря 2027 года. В этом сезоне Николай провел 16 матчей за "горняков" во всех турнирах и забил 4 гола.

Николай Матвиенко / Фото: ФК Шахтер

**********

"РБ Лейпциг" завершил переход полузащитника "Наполи" Элифа Эльмаса.

24-летний македонец подписал с немецким клубом контракт на 4,5 года до 2028-го. Сумма трансфера ориентировочно составила 25 миллионов евро.

Эльмас выступал за "Наполи" с лета 2019 года. Он провел за неаполитанцев 189 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал 11 ассистов.

К "быкам" македонский футболист присоединится в январе 2024 года.

Eljif Elmas will join RB Leipzig с января 2024 года! ✍️



Welcome to the club, Eljif! ⚪️ — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 27, 2023

**********

"Интер" Майами объявил о подписании уругвайского форварда Луиса Суареса.

Контракт 36-летнего Суареса с американским клубом рассчитан на следующий сезон МЛС-2024.

В "Интере" Майами уругваец воссоединился со своими бывшими одноклубниками времен выступлений за каталонскую "Барселону" – Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, которые перебрались в США летом 2023 года.

Кроме того, за клуб, владельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Последним клубом Луиса был бразильский "Гремио", за который он выступал с января 2023 года. Уругвайский форвард успел провести 33 поединка, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.

Высокая результативность Суареса помогла его команде занять второе место по итогам сезона, а сам форвард стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.

El comienzo de un nuevo sueño ⭐ pic.twitter.com/MG5DvX0Hbm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

Читайте также:

Доминация Усика и Магучих, возвращение Свитолиной, полуфинал молодежного Евро: достижения украинского спорта 2023 года

Евро-2024: результаты жеребьевки финального турнира, состав всех групп

Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в плей-офф отбора на Евро-2024