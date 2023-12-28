Трансферное окно-2024: все о зимних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Рассказываем об официальных сделках и громких слухах зимнего трансферного окна.
В начале января 2024 года в большинстве лиг мирового футбола откроется зимнее трансферное окно. Клубы смогут подписать новичков и усилить свои составы, чтобы успешно провести вторую часть сезона.
ТСН Проспорт рассказывает о переходах игроков, которые уже официально состоялись, а также главных слухах зимнего трансферного окна в топовых чемпионатах Европы и мира, а также украинской Премьер-лиге (УПЛ).
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Действующий чемпион Италии "Наполи" заинтересован в трансфере защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.
Как сообщает Calcionow, "партенопейцы" зимой собираются усилить защитную линию. Представители клуба Серии А обратили внимание на 27-летнего украинца. Возможный трансфер оценивается в 30 миллионов евро.
Отмечается, что "Наполи" может позволить себе потратить такую сумму, поскольку заработал около 25 млн евро по продаже полузащитника Элифа Элмаса в "РБ Лейпциг".
Контракт Матвиенко с "Шахтером" действует до конца декабря 2027 года. В этом сезоне Николай провел 16 матчей за "горняков" во всех турнирах и забил 4 гола.
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"РБ Лейпциг" завершил переход полузащитника "Наполи" Элифа Эльмаса.
24-летний македонец подписал с немецким клубом контракт на 4,5 года до 2028-го. Сумма трансфера ориентировочно составила 25 миллионов евро.
Эльмас выступал за "Наполи" с лета 2019 года. Он провел за неаполитанцев 189 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал 11 ассистов.
К "быкам" македонский футболист присоединится в январе 2024 года.
Eljif Elmas will join RB Leipzig с января 2024 года! ✍️— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 27, 2023
Welcome to the club, Eljif! ⚪️
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"Интер" Майами объявил о подписании уругвайского форварда Луиса Суареса.
Контракт 36-летнего Суареса с американским клубом рассчитан на следующий сезон МЛС-2024.
В "Интере" Майами уругваец воссоединился со своими бывшими одноклубниками времен выступлений за каталонскую "Барселону" – Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, которые перебрались в США летом 2023 года.
Кроме того, за клуб, владельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, выступает украинский защитник Сергей Кривцов.
Последним клубом Луиса был бразильский "Гремио", за который он выступал с января 2023 года. Уругвайский форвард успел провести 33 поединка, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.
Высокая результативность Суареса помогла его команде занять второе место по итогам сезона, а сам форвард стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.
El comienzo de un nuevo sueño ⭐ pic.twitter.com/MG5DvX0Hbm— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023
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