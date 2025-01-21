Трансферное окно-2025: все о зимних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Рассказываем об официальных сделках и громких слухах зимнего трансферного окна.

В начале января 2025 года в большинстве лиг мирового футбола открылось зимнее трансферное окно. Клубы получили возможность подписать новых игроков и таким образом усилить свои составы перед второй частью сезона.

Рассказываем о уже состоявшихся переходах, а также громких слухах зимнего трансферного окна в топовых чемпионатах Европы и мира, а также украинской Премьер-лиге (УПЛ).

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"Манчестер Сити" объявил о подписании защитника "Палмейраса" Витора Рейса.

19-летний бразилец подписал с действующими чемпионами Англии контракт на 4,5 года.

Ранее СМИ сообщали, что "горожане" заплатят за футболиста 40 миллионов фунтов.

Витор Рейс / Фото: x.com/ManCity

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"Манчестер Сити" объявил о трансфере защитника "Ланса" Абдукодира Хусанова.

20-летний футболист сборной Узбекистана подписал с "горожанами" контракт до лета 2029 года.

За "небесно-голубых" Хусанов будет выступать под 45-м номером. Абдукодир стал первым узбекским игроком в истории английской Премьер-лиги (АПЛ).

По информации СМИ, сумма трансфера Хусанова составила 40 миллионов евро без учета бонусов.

Хусанов является воспитанником узбекского "Буньодкора". В 2022 году он перешел в белорусский "Энергетик", а затем в 2023-м присоединился к французскому "Лансу", за который провел 31 матч и отметился одной результативной передачей.

В этом сезоне Хусанов сыграл 16 матчей за "Ланс" во всех турнирах, отличившись одним ассистом.

Также на счету центрального защитника 18 матчей в составе сборной Узбекистана. Вместе с олимпийской сборной своей страны Абдукодир выступал на Играх-2024 в Париже.

Абдукодир Хусанов / Фото: x.com/ManCity

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Житомирское "Полесье" объявило о трансфере уругвайского нападающего Факундо Батисты.

26-летний форвард уже прошел медицинское обследование и присоединился к "волкам" на тренировочных сборах.

Контракт с уругвайцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Батиста перешел в "Полесье" из мексиканского клуба "Некакса". Однако последние полгода он играл за уругвайский "Пеньяроль" на правах аренды.

За всю свою карьеру Факундо сыграл 169 матчей, забил 45 голов и отдал 8 результативных передач.

Факундо Батиста / Фото: ФК Полесье

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Вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия перешел во французский ПСЖ.

23-летний грузинский футболист подписал с парижанами контракт до 2029 года. Кварацхелия будет выступать за ПСЖ под 7-м номером.

Ранее была информация, что "Наполи" получит за одного из своих лидеров 75 миллионов евро. Зарплата Хвичи в ПСЖ будет составлять 9 миллионов евро за сезон + 2 миллиона евро бонусами.

Кварацхелия выступал за "Наполи" с июля 2022 года после перехода из "Динамо" Батуми за 13,3 млн евро. В этом сезоне он отличился 5 голами и 3 ассистами в 19 матчах за парижский клуб.

Хвича Кварацхелия / Фото: facebook.com/PSG

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Полузащитник Александр Андриевский стал игроком житомирского "Полесья".

30-летний украинский футболист присоединился к "волкам" на правах свободного агента.

Андриевский известен своими выступлениями за "Динамо", "Черноморец" и "Зарю". В этом сезоне он провел за киевскую команду 13 матчей, результативными действиями не отличался.

В составе "бело-синих" Александр дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также трижды становился обладателем Суперкубка.

Александр Андриевский / Фото: ФК Полесье

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