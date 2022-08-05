Трансгендерам разрешили участвовать в женском триатлоне: для них были введены жесткие требования

В частности, в ноябре 2021 года, Международный олимпийский комитет предоставил международным спортивным федерациям возможность самостоятельно устанавливать правила для допуска на соревнования трансгендерных людей.

О допуске трансгендеров к соревнованиям в женском триатлоне говорится на официальном сайте World Triathlon.

В январе стало известно, что решения не поддерживают World Athletics, Международный союз велосипедистов (UCI) и World Triathlon. Свою позицию они объяснили необходимостью контролировать уровень тестостерона в организме трансгендерных спортсменов для сохранения справедливой конкуренции в женских турнирах.

Как следствие это нововведение имеет жесткие требования. Так, теперь трансгендеры должны показывать низкий уровень тестостерона в течение последних двух лет, а с тех пор, как они принимали участие в мужских соревнованиях, должно пройти четыре года.

Исполнительный комитет World Triathlon голосованием большинства членов проголосовал за введение новых правил в течение 30 дней. Однако президент Комитета спортсменов Тамаш Тот и вице-президент союза Ян Говард голосовали против. Правила должны вступить в силу со 2 сентября.

"Мы изучаем этот вопрос более года, прислушиваемся к мнению всех заинтересованных сторон в союзе. Могу только поблагодарить все комитеты и комиссии за подробную работу, которую они провели для информирования об этой политике. Мы небольшая международная федерация, но в нашей ДНК всегда была инклюзивность и гендерный баланс. Политика, которую мы только что утвердили, показывает, что мы отдаем приоритет принципу справедливости, но демонстрируем инклюзивность", — сказала президент Международного союза триатлона Марисоль Касадо.

На Олимпийских играх 2020 впервые соревновалась трансгендерная атлетка. Ею стала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Габбард, выступавшая в весовых категориях более 87 и 90 кг.

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