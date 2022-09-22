Трансляторы "включили" травмированного Зинченко в стартовый состав на игру с шотландцами: Саша заценил "ляп" (видео)

Шотландские телетрансляторы допустили ошибку, записав Александра Зинченко в стартовый состав украинской сборной на перенесенный матч 1-го тура группового этапа Лиги наций.
Несмотря на травму, помешавшую игроку лондонского "Арсенала" приехать в национальную команду на сентябрьские поединки Лиги наций, трансляторы матча Шотландия - Украина ошибочно "записали" Зинченко в стартовый состав "сине-желтых".
Это очень удивило его жену Владу, которая по телевизору смотрела матч вместе с футболистом.
"Ничего не поняла, ты где?", - спросила Александра жена.
"И там, и здесь", - пошутил Зинченко.
Видео с забавной реакцией Саши на свое "появление" в составе Влада опубликовала в соцсетях.
Сам матч завершился разгромным выездным поражением украинцев со счетом 3:0.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков взял на себя вину за разгромное поражение от Шотландии в Лиге наций.
- По итогам четырех туров сборная Украины с 7 очками размещается на второй позиции в своем квартете. Лидирует с 9 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).
- В двух заключительных поединках Лиги наций-2022/23 команда Александра Петракова 24 сентября встретится с Арменией, а 27 сентября снова сыграет с Шотландией.
- Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.
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