Траур в мире футбола: в Италии скончался футболист "Ювентуса", с которым дружил Погба

Шокирующие новости из Апеннин.

Туринский "Ювентус" сообщил о смерти 17-летнего игрока Брайана Додиена, который длительное время боролся с раком.

La Juventus si stringe nel dolore con la famiglia di Bryan Dodien. — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 4, 2021

Юный футболист выступал за юношеские команды "старой синьоры", однако из-за обнаруженного у него онкологического заболевания он был вынужден приостановить выступления.

В 2019 году Брайан временно вернулся в футбол в надежде, что сможет продолжить путь в спорте, но болезнь не отступала.

Додиен - известная в структуре "Ювентуса" личность. С ним был близок именитый француз Поль Погба, когда он играл в туринском клубе. Полузащитник даже посвятил один из своих голов за "Ювентус" маленькому другу.

Узнав о смерти Брайана, Поль посвятил ему пост в Twitter: "Самая печальная из новостей. Мои мысли и молитвы со всеми твоими близкими. Потерять любимого человека никогда не бывает легко, но я никогда не забуду тебя.

Ты много боролся, был сильным и примером для всех. Прощай, мой маленький друг. Покойся с миром, Брайан, тебя будет не хватать".

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I’ll never forget you.



Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.



RIP Bryan, you will be missed. ❤️ pic.twitter.com/K5FrBi0In8 — Paul Pogba (@paulpogba) September 4, 2021

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Венгрии прямо на поле умер 18-летний футболист.

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