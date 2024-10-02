Травма Цыганкова и незабитые пенальти: "Жирона" уступила "Фейеноорду" в Лиге чемпионов (видео)

Подопечные Мичела проиграли второй поединок подряд на старте главного клубного евротурнира.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова уступила "Фейеноорду" в домашнем матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" завершился со счетом 2:3 .

На 19-й минуте каталонцев вывел вперед Давид Лопес, однако уже через четыре минуты гости отыгрались – Янгель Эррера срезал мяч в свои ворота.

На 29-й минуте поле из-за травмы был вынужден покинуть Цыганков, которого заменил Арно Данжума. Во время атаки украинец захромал, после чего попросил замену.

На 33-й минуте нидерландский клуб повел в счете – отличился Антони Миламбо. Могли роттердамцы на 36-й минуте забивать в третий раз, но Аясе Уэда не реализовал пенальти.

После перерыва у подопечных Мичелы была возможность восстановить паритет во встрече, но Боян Миовски на 67-й минуте не реализовал пенальти.

На 73-й минуте "Жирона" таки сравняла счет усилиями Донни ван де Бека. Однако последнее слово в этой игре было за "Фейеноордом" – на 79-й минуте автогол Ладислава Крейчи принес нидерландскому клубу победу.

Обзор матча "Жирона" – "Фейеноорд"

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

В первом туре самого престижного евротурнира "Жирона" уступила ПСЖ (0:1), а "Фейеноорд" разгромно проиграл "Байеру" (0:4).

В третьем туре Лиги чемпионов "бело-красные" 22 октября примут братиславский "Слован", а подопечные Брайана Приске днем позже на выезде сыграют с лиссабонской "Бенфикой".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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