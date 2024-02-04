Травма Довбика: тренер "Жироны" оценил серьезность повреждения украинского бомбардира

Ранее испанские СМИ распространили информацию, что Артем Довбик рискует не сыграть до конца сезона.

Главный тренер "Жироны" Мичел высказался о травме Артема Довбика, из-за которой украинский форвард пропустил матч 23-го тура испанской Ла Лиги против "Реала Сосьедад".

После ничейного поединка с басками (0:0) наставник каталонцев развеял слухи о том, что 26-летний украинец выбыл на длительный срок.

"Травма Довбика очень незначительна. Если бы матч был во вторник, он смог бы сыграть", – приводит слова Мичела Marca.

Ранее испанское издание Mundo Deportivo распространило информацию, что Артем якобы рискует пропустить остаток текущего сезонм из-за травмы мениска. Сам игрок это опроверг в комментарии Tribuna.com.

"Есть небольшое повреждение. Проводим углубленное исследование. При разрыве мениска возвращаются через месяц, поэтому пишут неправду", – отметил Довбик.

В то же время, известный журналист Нил Сола утверждает, что Довбик испытывает дискомфорт в мениске, но проведенные анализы показали, что серьезной травмы удалось избежать.

Так что у украинского нападающего есть шанс принять участие в следующем матче чемпионата Испании – 10 февраля "Жирона" на выезде сыграет против мадридского "Реала".

Отметим, что в этом сезоне Артем провел 24 матча за "Жирону" во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.

В настоящее время Довбик возглавляет бомбардирскую гонку Ла Лиги. В активе украинского форварда 14 голов. Столько же забитых мячей имеют полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем и нападающий "Хетафе" Борха Майораль, однако Артем превосходит своих конкурентов по количеству ассистов – пять.

Таким образом, с 19 результативными действиями Довбик также лидирует в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по системе "гол плюс пас".

После 23-го тура "Жирона" (56 очков) занимает второе место в Ла Лиге. На данный момент команда Довбика и еще одного нашего соотечественника Виктора Цыганкова на один балл отстает от лидера чемпионата – мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.

Правда, у "сливочных" еще есть матч в запасе – 4 февраля подопечные Карло Анчелотти на стадионе "Сантьяго Бернабеу" примут "Атлетико" в принципиальном мадридском дерби. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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