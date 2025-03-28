Травма Куртуа: стало известно, будет ли Лунин защищать ворота "Реала" в ближайших матчах

Андрей Лунин / © Associated Press

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Стали известны подробности состояния здоровья бельгийского вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа , который из-за травмы пропустил ответный матч плей-офф Лиги наций против Украины.

Как сообщает Marca, основной голкипер "сливочных" все еще испытывает дискомфорт из-за мышечной перегрузки и работает вне общей группы.

Главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти не хочет рисковать здоровьем Куртуа и считает, что будет лучше предоставить ему дополнительное время на восстановление.

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Поэтому ожидается, что в двух следующих матчах ворота "Реала" будет защищать украинец Андрей Лунин.

26-летний украинский голкипер проведет две домашние встречи подряд - 29 марта "бланкос" встретятся с "Леганесом" в Ла Лиге, а уже 1 апреля примут "Реал Сосьедад" в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

Отметим, что именно Лунин играл в первом поединке с "Реал Сосьедадом". Тогда сейвы Андрея помогли мадридскому клубу одержать выездную победу со счетом 1:0.

В этом сезоне Лунин провел 10 матчей за "сливочных" во всех турнирах, пропустив 13 голов. Четыре поединка наш соотечественник отыграл "на ноль".

Сейчас "Реал" с 60 очками после 28 туров занимает второе место в таблице Ла Лиги. Команда Анчелотти на 3 балла отстает от "Барселоны", которая лидирует.