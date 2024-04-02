Травма Яремчука: стало известно, сколько пропустит форвард сборной Украины

Роман не сыграет в ближайших матчах чемпионата Испании.

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук получил травму подколенного сухожилия в матче 30-го тура испанской Ла Лиги с "Мальоркой".

Как сообщает Marca, на восстановление 28-летнему украинцу понадобится от двух до трех недель.

Из-за повреждения Яремчук, скорее всего, пропустит три матча Ла Лиги – с "Гранадой" (4 апреля), "Осасуной" (15 апреля) и "Бетисом" (20 апреля).

Отметим, что в игре против "Мальорки" 30 марта Роман вышел в стартовом составе "летучих мышей", но быстро травмировался и уже на 17-й минуте был вынужден покинуть поле. Встреча завершилась безголевой ничьей.

В этом сезоне Яремчук провел 25 матчей за "Валенсию" во всех турнирах и забил четыре гола.

Роман будет выступать за "летучих мышей" до конца текущего сезона на правах аренды из бельгийского "Брюгге".

Сейчас команда Рубена Барахи занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 41 очко после 29 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский получил травму в матче 30-го тура итальянской Серии А с "Фрозиноне".

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