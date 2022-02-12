"Травмы помешали в полной мере отдать себя футболу": Коноплянка трогательно простился с "Шахтером"

Евгений продолжит карьеру в польской "Краковии".

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка простился со своим бывшим клубом донецким "Шахтером" после перехода в польскую "Краковию".

На своей странице в Instagram 32-летний футболист опубликовал пост, в котором поблагодарил "горняков", а также признался, что травмы не дали ему в полной мере проявить себя в донецкой команде.

"Для меня было честью находиться в такой теплой семье, как "Шахтер", который я уважаю. Вы - не только топ-команда, но еще и топовые люди. Хочу поблагодарить всех, кто работает в этом клубе: начиная с тех, кто следит за чистотой в раздевалке и заканчивая президентом.

Искренне жаль, что из-за травм мне не удалось в полной мере отдать себя футболу. Говорят, что травмы - это скрытый соперник любого спортсмена. Но, невзирая на все трудности, были у нас крутые моменты, которые со мной останутся на всю жизнь. Жизнь не заканчивается, и я продолжаю дальше работать, потому что футбол - это наша жизнь. "Шахтер", я вас всех обнимаю и желаю только удачи и побед в дальнейших соревнованиях", - резюмировал Коноплянка.

Отметим, что в "Краковию" Коноплянка перебрался на правах свободного агента, то есть польскому клубу не пришлось платить за трансфер. Соглашение украинца с новой командой рассчитано до конца сезона-2021/22 и содержит опцию продления.

Коноплянка перешел в "Шахтер" в начале сентября 2019-го из немецкого "Шальке" за 1,8 млн евро. Роберто Де Дзерби зимой не взял его на сбор в Турцию, после чего украинец начал поиски нового клуба.

В этом сезоне Коноплянка провел всего два матча за "Шахтер". В последний раз он выходил на поле 17 августа.

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