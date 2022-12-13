Требуется только победа: промоутер будущего соперника Усика предложил контракт еще одному украинцу

Украинский чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян подпишет контракт с компанией Queensberry Promotions, которую возглавляет известный промоутер Фрэнк Уоррен в случае победы над костариканцем Давидом Хименесом.

Об этом сообщил глава украинской промоутерской компании Union Boxing Promotion Юрий Рубан.

"Давид Хименес – боксер всемирно известной промоутерской компании Golden Boy Promotion, его карьерой заботится Оскар Де Ла Хойя. Как только WBA назначила костариканца официальным претендентом, мы начали переговоры. Все предыдущие защиты титула наш чемпион Артем Далакян проводил в Украине, но сейчас, К сожалению, это невозможно из-за нападения России.Помощь в организации чемпионского поединка предложил промоутер Тайсона Фьюри, британец Фрэнк Уоррен.Этот факт еще раз подчеркивает, насколько Великобритания солидарна и поддерживает Украину.Подготовка Артема уже началась, на этой неделе стартовали спарринги.

Если говорить о перспективе, то есть следующая договоренность с британским промоутером: в случае, если Артем выиграет у боксера Де Ла Хойи, он подпишет сопромоутерский контракт с компанией Queensberry Promotions и возможный бой за объединение титулов до конца 2023 года", – сказал Рубан в комментарии Tribuna.

Украинец проведет защиту пояса WBA 28 января 2023 в Лондоне на Уэмбли. Поединок состоится в андеркарте боя между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.

34-летний Далакян завоевал титул чемпиона мира 2018 года. В ноябре 2021 года в поединке против Луиса Консепсьона украинец пятый раз успешно защитил пояс.

Напомним, что недавно соглашение с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions подписал украинский боксер легкого веса Денис Беринчик.

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