Тренер британского боксера об Усике: к такому бойцу, не может быть никакого уважения

Тренер британского боксера об Усике: к такому бойцу, не может быть никакого уважения

К Саше нужно относиться серьезно.

Шейн Макгиган, являющийся тренером британского супертяжеловеса, Даниэля Дюбуа, высказался по поводу украинского боксера — Александра Усика.

Об этом он рассказал Boxing Social.

Макгиган считает, что экс-чемпион мира Энтони Джошуа перед боем-реваншем с Сашей должен изменить свои подходы и настроение. Только так, по его мнению, можно победить украинца.

"Джошуа знает, что ему нужно делать в реванше. Все об этом знают. Не нужно пытаться играть в длинную игру с таким парнем как Усик. Необходимо выйти и применить свою физику, свои габариты, навязать высокий темп, не проявлять к нему никакого уважения, не прикасаться к перчаткам, не делать селфи перед боем, то есть нужно выйти и сделать свое дело.

Усик – мастер не только бокса, но также игр ума и трюков. Тот же Тайсон Фьюри это понимает, потому что он тоже использует трюки. Он бы никогда не играл в эти игры – типа давай сделаем селфи и все такое. К такому бойцу, как Усик, не может быть никакого уважения.

Конечно, нужно чтить его после боя. Ты должен уважать его как человека, чемпиона и своего соперника. Но не следует хотеть дружить или как-то общаться с ним. Ты должен желать только уничтожить его", — сказал Макгиган.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.