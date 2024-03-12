Тренер "Челси" отреагировал на красивый гол Мудрика в матче АПЛ против "Ньюкасла"

Михаил вышел со скамейки для запасных и принес своей команде победу.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался об игре украинского вингера Михаила Мудрика в матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Ньюкасла".

23-летний украинец вышел на замену на 71-й минуте и уже через пять минут забил эффектный гол, который помог "пенсионерам" обыграть соперника со счетом 3:2.

"Я считаю, что это был очень хороший гол. Это то, чего мы ожидаем от игрока, вышедшего со скамейки для запасных. Мудрику приходится конкурировать с разными футболистами на позиции, на которой он может играть. Будет ли играть Мудрик в стартовом составе? Это больше вопрос к нему, чем ко мне", – приводит слова Почеттино официальный сайт лондонского клуба.

Забитый мяч в ворота "Ньюкасла" стал для Мудрика четвертым в 21 матче текущего розыгрыша АПЛ. Также в активе украинца два ассиста.

В этом сезоне Михаил провел 29 матчей за "Челси" во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

Сейчас "Челси" занимает 11-е место в АПЛ, набрав 39 очков после 27 матчей. Команда Почеттино также имеет одну игру в запасе.

В следующем матче Мудрик и Ко 17 марта дома сыграют с "Лестером" в четвертьфинале Кубка Англии.

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