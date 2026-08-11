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Тренер "Челси" принял окончательное решение о будущем Мудрика в команде
Хаби Алонсо хочет, чтобы украинец продолжил выступать за лондонский клуб.
Главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо принял окончательное решение по поводу будущего украинского вингера команды Михаила Мудрика, с которого недавно сняли дисквалификацию за употребление допинга.
44-летний испанский специалист заявил, что рассчитывает на 25-летнего украинца и хочет, чтобы он продолжил выступать за лондонский клуб.
"Я хочу, чтобы Мудрик остался. Я готов помочь ему вернуться к лучшей версии себя", — сказал Алонсо.
Ранее сообщалось, что Мудрик отличился первым результативным действием за "Челси" после допинг-скандала.
Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. За лондонский клуб украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов во всех турнирах.
В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.
В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.
Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.
С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).
31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.
За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.
Ранее сообщалось, что Мудрик сделал первое заявление после отмены его дисквалификации за употребление допинга.