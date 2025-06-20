Тренер "Челси" высказался о Мудрике на фоне обвинений украинца в употреблении допинга

Михаил Мудрик и Энцо Мареска / © Associated Press

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска рассказал о ситуации вокруг украинского вингера Михаила Мудрика, которому Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение в нарушении антидопинговых правил.

45-летний итальянский специалист заявил, что он будет доверять 24-летнему украинцу, пока тот будет оставаться игроком его команды.

"Мы уже провели целый сезон без Михаила. Мы решили, что нам нужен вингер. Нам нужно усилить эту позицию.

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Я разговаривал с Мудриком в Польше, когда мы играли финал Лиги конференций. С тех пор мы не общались. Мне нечего добавить, у меня нет дополнительной информации.

Мудрик – игрок "Челси". Пока он не перестанет им быть, я верю в него. Это касается не только Михаила, а всех игроков в целом", – цитирует Мареску издание Mirror.

В ночь на 17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество – мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола – ему запрещено участвовать в матчах и тренировках.

Ожидалось, что будет открыта допинг-проба "B". По информации авторитетного издания The Athletic, она тоже дала положительный результат.

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Однако официально это ни лондонский клуб, ни сам Мудрик еще не подтвердили. Сообщалось, что сторона Михаила отказалась от комментариев после появления этой информации.

Ранее Мудрик в соцсетях подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не употреблял никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

"Челси" также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечается, что Михаил утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.

В сезоне-2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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Ранее сообщалось, что Мудрик прошел проверку на полиграфе из-за проваленного допинг-теста.