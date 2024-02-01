Тренер "Челси" высказался об упущенном супершансе Мудрика и разгромном поражении от "Ливерпуля"

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал сокрушительное поражение от "Ливерпуля" в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился разгромным фиаско "синих" со счетом 1:4.

Среди прочего Почеттино также высказался о шикарном нереализованном моменте вингера Михаила Мудрика. Украинец вышел на замену в перерыве и на 51-й минуте, когда счет был 2:0 в пользу "мерсисайдцев", имел отличный шанс сократить отставание лондонцев, но ударом из центра штрафной запустил мяч гораздо выше ворот.

How can I Unsee this.

Mudryk zero class pic.twitter.com/SAqp0vjRZ9 — CFC Blues Fantasy (@oluwaboyng) 1 января 2024

"Дело не в поиске оправданий. Я думаю, что наша игра была хуже. Они заслужили победу, они были лучше нас. Честно говоря, мы выступили не так, как хотели. Они были лучше нас с первой минуты.

Было ясно, что они были более агрессивны, чем мы. Нам было тяжело включиться и играть. Всегда, когда мы отбирали мяч, то первым или вторым касанием легко отдавали его снова. Они выиграли все единоборства, боролись лучше нас. Во всех аспектах они были лучше нас, потому и победили.

Во втором тайме при счете 0:2 Мудрик имел большой шанс. Если бы он забил, возможно, это придало бы нам уверенности, и мы бы играли лучше. А также мог быть пенальти против Нкунка, возможно, в тот момент мы были бы в игре со счетом 2:2. Но даже если мы забили оба гола и сыграли вничью, я был бы разочарован, потому что наша игра была не очень хорошей.

В конце концов, хорошо иметь такое ощущение, потому что это лишь одна игра. Ибо если хотим соревноваться с такой командой, как "Ливерпуль" – которая в последние несколько лет очень стабильно борется за трофеи и является одной из лучших в Англии – тогда нам нужно совершенствоваться. Надо извлечь уроки из такой игры", – приводит слова Почеттино официальный сайт "Челси".

Добавим, что в этом сезоне Мудрик провел 24 матча за лондонский клуб во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

В настоящее время "синие" занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ, имея 31 очко после 22 поединков. "Ливерпуль" (51 балл) лидирует и на 5 пунктов опережает "Манчестер Сити", который имеет один матч в запасе.

В следующем туре чемпионата Англии команда Мудрика 4 февраля примет "Вулверхэмптон", а подопечные Юргена Клоппа в тот же день на выезде сыграют с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко.

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