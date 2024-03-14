Тренер "Черноморца" не вернулся со сборов в Украину и сбежал за границу – клуб сделал официальное заявление

Тренер по физподготовке одесского клуба Игорь Касьяненко решил не возвращаться на родину, а перебраться в Майами.

Тренер по физподготовке одесского "Черноморца" Игорь Касьяненко не вернулся в Украину с тренировочных сборов в Турции.

Как сообщает Sport.ua, в начале января 2024 года он вместе с командой "моряков" отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться на родину.

В отличие от остальных членов одесской команды, которые не пренебрегли выданным Министерством молодежи и спорта разрешением на выезд за границу во время военного положения в Украине, уроженец Луганска отправился в США, где намерен вместе со своей семьей остаться в Майами.

Добавим, что Касьяненко вошел в штаб главного тренера "моряков" Романа Григорчука в начале 2022-го и провел в Одессе ровно два года.

Пресс-служба "Черноморца" уже подтвердила информацию о бегстве тренера по физподготовке за границу.

"Футбольный клуб "Черноморец" информирует спортивное сообщество и болельщиков о событии, которое имело место при возвращении команды домой из Турции. Один из представителей клуба, который все время провел с футбольным клубом на сборах, принимал полноценное участие в процессе подготовки, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт Кишинев. Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко, билет на него был приобретен, но в самолете на момент отправления его не оказалось.

Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано. К сведению ответственной структуры доведены все подробности. Руководство ФК "Черноморец" осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была – в ответ столкнулись с непорядочностью человека.

Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК "Черноморец" инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды (Касьяненко пришел в "Черноморец" в начале 2022 года) не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способности к измене", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале одесского клуба.

Вероятно, сейчас Касьяненко находится в Майами. Местный футбольный клуб "Дейд Каунти" официально анонсировал тренировочную программу для игроков до 23 лет под руководством Касьяненко, которого назвали "тренером мирового уровня"

Напомним, ранее два представителя криворожского "Кривбасса" не вернулись в Украину из Швеции после выездного матча женской команды в Лиге чемпионов – SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев. А игрок донецкого "Шахтера" Александр Роспутько после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии сбежал в Россию.

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