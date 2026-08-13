Тренер "Динамо" назвал причину поражения от "Карабаха" и вылета из еврокубков

Игорь Костюк / © ФК Динамо Киев

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Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал поражение от азербайджанского "Карабаха" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Поединок на стадионе имени Тофика Бахрамова в азербайджанском Баку завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

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Первый матч в польском Люблине завершился победой украинского клуба со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч "Карабах" одолел "Динамо" — 2:1.

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"Карабах" использовал свои возможности, и это сыграло ключевую роль. Вы видели: во втором тайме мы перехватили инициативу, начали играть повыше. Я считаю, что создали три стопроцентных момента, в которых нужно было забивать. Но игра не прощает упущенных возможностей: там, где мы не забили, к сожалению, пропустили.

В общем, во втором тайме мы контролировали игру. Хорошо переходили из обороны в атаку, отбирали мяч, быстро выходили вперед, создавали моменты. Но, к сожалению, сегодня нам не хватило ни везения, ни мастерства, чтобы забить эти мячи. Вы видели, какие моменты у нас были.

В первом тайме вы видели, что команда соперника играла агрессивно, очень плотно накрывала нас. Поэтому мы не хотели вступать в борьбу и терять мяч возле собственной штрафной. Играли через Пономаренко, чтобы он цеплялся за мяч и помогал выходить из обороны.

Во второй половине команда соперника несколько подсела, и мы стали увереннее контролировать мяч. После 25-30-й минуты стали действовать увереннее. Еще раз подчеркну: соперник очень плотно прессинговал. К сожалению, мы не всегда уверенно выходили из-под этого прессинга", — приводит слова Костюка официальный сайт "Динамо".

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"Карабах" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, где сразится с нидерландским "Твенте". Для "Динамо" же нынешний еврокубковый сезон завершен.

Отметим, что оба клуба начали еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы: "Динамо" одолело в серии пенальти румынскую "Университатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" разгромил исландский "Вестри" (3:0, 3:0).

Во втором отборочном раунде Лиги Европы киевляне дважды проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:2), в то время как азербайджанский клуб в серии пенальти уступил болгарскому ЦСКА София (0:0, 0:0).

Напомним, ранее из еврокубков выбыли другие два украинских клуба — черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье". Таким образом, единственным представителем Украины на евроарене остался донецкий "Шахтер", который получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

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