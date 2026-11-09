Тренер "Динамо" прокомментировал ничью с "Шахтером" в матче УПЛ

Мацей Кендзерек / © ФК Динамо Киев

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Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Мацей Кендзерек прокомментировал ничью с донецким "Шахтером" (0:0) в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Польский специалист поделился впечатлениями после игры в эфире УПЛ-ТВ. Его слова приводит официальный сайт "бело-синих".

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— Это уже второе Классическое для вас. В каком матче больше понравилась игра команды: в кубковом поединке до удаления или сегодня? Какой из этих поединков считаете более удачным в плане игры?

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— Конечно, сегодняшняя игра мне понравилась больше. У нас было больше времени на тренировки и подготовку, в то время как "Шахтер" много путешествовал. Полагаю, мы очень хорошо использовали это время. Это было заметно на поле даже когда играли в полных составах. Мы контролировали игру так, как хотели. Я очень рад этому, ведь "Шахтер" играет в Лиге чемпионов. Это также свидетельствует о высоком уровне нашей игры как в обороне, так и в атаке.

— Сегодня команда очень активно и агрессивно начала поединок. Была ли задача истощить игроков "Шахтера", которые, возможно, испытывали усталость после матча со "Спортингом"?

— Нет. Надеюсь, что после нескольких недель нашей работы все увидели, что мы всегда стремимся играть высоко, интенсивно и агрессивно. Это современный футбол. Если мы хотим прогрессировать, нужно играть интенсивно и агрессивно. Надеюсь, после следующих игр вы уже не будете задавать мне такие вопросы, ведь это будет очевидно.

— Сегодня пришлось провести вынужденную замену на позиции правого защитника. Насколько рискованным вместо Тымчика было выпускать Сыча, который восстанавливался в последнее время после травмы? Был ли он полностью готов?

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— Тымчик выглядел очень хорошо в течение недели. Сегодня могу сказать о нем только самые лучшие слова. Он очень много работал и сделал для нас сегодня. К сожалению, травмировался. Надеюсь, это не выбьет его из игры надолго. То, как он работал в последние недели, было просто замечательно. Он заслужил свою возможность. Я также рад, что у меня есть еще один футболист на этой позиции, который может его заменить. Это очень важно для прогресса и тренировочного процесса, что у меня есть два равноценных правых защитника. Сыч также заслуживал возможности выйти на поле, это очень хороший игрок. Я очень доволен этой конкуренцией.

— Удаление — это всегда изменение планов не только команды, которая остается в меньшинстве, но и получающей численное преимущество. Какие изменения вы пытались сделать после удаления? Может быть, готовились к другому сценарию? И чего не хватило, чтобы дожать соперника в большинстве?

— У нас был план, как действовать в такой ситуации, но из-за замены Тимчика мы потеряли один слот для замен, и это несколько изменило наши планы. В то же время, я считаю, что после этого нам не нужно было кардинально перестраиваться. Наш план был ясен, мы знали, что нужно делать. У "Шахтера" много футболистов, которые могут обыгрывать соперников один в один во время переходных фаз. Но я считаю, что нам не нужно было существенно менять игру, ведь наш план хорошо работал как против одиннадцати, так и против десяти футболистов соперника. Мы были готовы к такому развитию событий. Возможно, в следующий раз нам чуть больше повезет в штрафной площадке соперника.

— Впереди пауза на матчи сборных. Это время, когда можно воплотить определенные планы. Какие основные задачи команды на этот период? Над чем вы планируете работать?

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— В первую очередь, восстановление, поскольку последние три недели были очень интенсивными для нашей команды. Надеюсь, у футболистов будет достаточно времени для отдыха и пребывания с семьями. Особенно это касается ребят, живущих в Киеве. Я хочу, чтобы они побыли со своими семьями. Вы знаете, какая ситуация в нашем городе в последнее время — это просто ужасно.

Поэтому хочу, чтобы игроки сосредоточились на отдыхе с семьями и восстановлении. После этого проведем определенные физические тесты и сконцентрируемся на этом. Также запланирован товарищеский матч для футболистов, которые получали не так много игрового времени.

Сейчас "Динамо" (23 очка) с матчем в запасе находится на третьей позиции в УПЛ. "Шахтер" (29 баллов) вернулся на первое место, обойдя "Полесье" (28 пунктов), которое имеет игру в запасе.

В следующем туре "горняки" 20 ноября сыграют с "Левым Берегом", а "бело-синие" 22 ноября будут противостоять "Оболони".

Напомним, недавно гранды отечественного футбола также встречались в 1/8 финала Кубка Украины: "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" (3:0) и вышел в четвертьфинал.

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