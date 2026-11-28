Мацей Кендзерек / © ФК Динамо Киев

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Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Мацей Кендзерек прокомментировал поражение от одесского "Черноморца" (0:2) в домашнем матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

"Конечно, я не доволен, но так случилось, что сегодня мы проиграли этот матч. Я считаю, что мы многое сделали, однако нам совсем немного не хватило, чтобы забить мяч. Имели несколько моментов, но не использовали их. В атаке нам не хватило качества. И, конечно, мы максимально недовольны результатом, но это также будет хорошим уроком для нас.

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Я считаю, что в футболе есть много моментов, которые мы не реализовали, хотя могли забить. Мы создали много моментов, но самое важное, конечно, — забить. Я не хочу говорить о том, как мы играли, каким было качество нашей игры и реализации. Люди смотрят на результат, а 0:2 — это поражение.

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На данный момент самое главное для нас — сосредоточиться на следующем матче против "Левого Берега". У нас немного времени на подготовку, чтобы обдумывать то, что произошло сегодня. Нужно очень быстро найти ответы", — сказал Кендзерек в эфире УПЛ ТВ.

Для Кендзерека поражение от "моряков" стало первым в УПЛ с момента назначения его исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих" в октябре. С тех пор "Динамо" в чемпионате победило "Кудровку" (3:1), обыграло "Кривбасс" (2:0), сыграло вничью с "Шахтером" (0:0) и одолело "Оболонь" (4:2), а также разгромно проиграло "горнякам" (0:3) в Кубке Украины.

После этого поражения "Динамо" с 26 очками осталось на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Киевляне отстают от "Полесья" на три балла, а от "Шахтера" — на четыре. При этом житомирский клуб имеет игру в запасе.

Впереди "бело-синих" ждет перенесенный матч 1-го тура против "Левого Берега", который состоится 2 декабря. Затем киевляне 6 декабря встретятся с "Харьковом" в рамках 15-го тура УПЛ.

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Ранее сообщалось, что кандидат в сборную Украины забил второй гол за клуб АПЛ в Лиге Европы.

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