Тренер Дюбуа прокомментировал слухи о вечеринке своего подопечного перед реваншем с Усиком

Даниель Дюбуа / © Associated Press

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Дон Чарльз, тренер Даниеля Дюбуа, прокомментировал слухи о вечеринке своего подопечного перед боем-реваншем с Александром Усиком, который завершился победой украинца нокаутом.

Ранее ведущий спортивной программы на talkSport Саймон Джордан рассказал, что британский боксер опоздал на поединок против Усика из-за вечеринки, которую его отец организовал в день боя.

"Давайте уберем слово "вечеринка", это была не вечеринка, а собрание. Такой сбор использовался как подготовка в день боя с Джошуа, в тот день, когда он победил. Было много разговоров об энергии, с которой он выходил на бой с Энтони Джошуа. Этот сбор был перенесен из дома в раздевалку на тот поединок.

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Эта энергия и породила ту энергию, которую он показал при выходе на ринг. Да, мы пытались это повторить, мы победили, если что-то сработало с первого раза, ты делаешь это снова. Возможно, в этот раз было больше людей, чтобы собрать еще больше энергии. Я логичный человек, и это имеет логический смысл.

Бой с Джошуа был большим, но этот даже превосходит его. Я пытаюсь понять, и это может показаться безумием для людей, но это было то же, что принесло нам победу.

Я не могу сказать, что он знал всех присутствующих. Я там не был и сознательно решил не идти. Моя ответственность – быть с тренерской командой, убедиться, что мы в раздевалке и что все на месте.

Я думал, что он в правильном психологическом состоянии, да. У молодого человека, которого я видел в раздевалке, было достаточно времени для разогрева. Я не видел ничего, что бы свидетельствовало о том, что он был не в настроении в тот вечер.

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Конечно, мы ужасно разочарованы, что не смогли реализовать план на бой. Мы действовали на 25% наших возможностей, и это с легендарным бойцом, который стоял перед нами. Я объясняю это тем, что Александр Усик – настоящий гений в ринге. Это в значительной степени повлияло на то, что произошло в бою", – сказал Чарльз в интервью talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Дюбуа прокомментировал поражение от Усика в реванше. Неудачу своего подопечного также прокомментировали тренер, промоутер и отец Даниеля, который щедро расхвалил украинца.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

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Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Правда, в ближайшее время Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.