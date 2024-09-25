Тренер Дюбуа требует реванша с Усиком – промоутер украинского чемпиона ответил

Дон Чарльз, тренер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, после досрочной победы своего подопечного над Энтони Джошуа стал настаивать на проведении реванша против обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика.

Тренер британского боксера считает, что Дюбуа несправедливо проиграл Усику летом 2023 года, потому что на самом деле нокаутировал украинца.

"Почему бы и нет? Даниэль уже нокаутировал Усика. Это была игра из двух таймов. В футболе есть два тайма, но в боксе, к сожалению, только один.

Мы выиграли первую половину боя, учитывая, скажем так, ситуацию с Усиком и Даниэлем. Но Александр выиграл вторую. Даниэль уже доказал, что может его положить. Я снова скажу, что это был легитимный удар, но они решили лишить его нас. Но сейчас я требую, чтобы они снова дали Александра Усика Даниэлю", – сказал Чарльз в интервью talkSPORT.

В ответ Александр Красюк, промоутер Усика, оценил вероятность проведения второго боя между своим клиентом и Дюбуа.

"Почему нет? Мы видели это раньше, у некоторых людей остались вопросы по бою. В поединке был один момент, оставивший определенные вопросы.

Если Дюбуа еще здоров и готов к работе, то почему нет? Двойной абсолютный, тройной абсолютный – это то, как творится история", – сказал Красюк в комментарии Sky Sports.

Сейчас Дюбуа остается обладателем одного из четырех главных поясов в хевивейте. Другие три титула (WBA, WBO, WBC) принадлежат Усику, который 21 декабря 2024 года проведет реванш против Фьюри.

Напомним, в ночь на 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Однако в пятом раунде боя произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу удар ниже пояса, после чего тот упал на канвас ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. В связи с этим в команде Дюбуа требовали аннулировать результат боя с Усиком.

Позже WBA выступила с официальным заявлением, констатировав, что попадание Дюбуа ниже пояса было нарушением правил и после детального изучения апелляции постановила, что результат чемпионского боя остается в силе.

Сам Дюбуа ранее изъявил желание провести реванш с Усиком. В июне 2024 года после досрочной победы над хорватом Филиппом Хрговичем он заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа.

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