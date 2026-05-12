Тренер "Дженоа" сообщил, уйдет ли Малиновский после завершения сезона

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский покинет генуэзский клуб после завершения текущего сезона.

Об этом сообщил главный тренер "грифонов" Даниэле Де Росси.

"Для чего нам нужны последние два матча Серии А? К поединкам нужно готовиться, искать правильные и здоровые стимулы. К примеру, мы дадим возможность Малиновскому попрощаться с болельщиками, дадим сыграть тем, кто играл поменьше", — цитирует Де Росси издание Tuttomercatoweb.

Малиновский присоединился к "Дженоа" в 2023 году на правах аренды из французского "Марселя", после чего итальянский клуб выкупил его контракт за 7,7 млн евро. Соглашение 33-летнего украинца с "грифонами" истекает в июне.

В этом сезоне Руслан провел 34 матча за генуэзцев, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Малиновский близок к переходу в турецкий "Трабзонспор", где уже выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

За два тура до финиша "Дженоа" находится на 14-й позиции в Серии А. "Трабзонспор" стал бронзовым призером турецкой Суперлиги.

Напомним, 9 мая Зубков забил гол и отдал ассист в матче чемпионата Турции против "Бешикташа".

