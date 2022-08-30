Тренер Джошуа рассказал, что творилось в раздевалке его подопечного после поражения в реванше от Усика

Роберт Гарсия, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился подробностями из раздевалки британского боксера после поражения в реванше чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику.

По словам Гарсии, британец находился в глубоком отчаянии из-за неутешительного результата реванша с Усиком. В то же время Эй Джей смог быстро успокоиться и еще в раздевалке просил своего промоутера Эдди Хирна как можно быстрее организовать ему новый бой.

"Смотря, как он переодевается в раздевалке, можно было заметить разочарование на его лице. Он не хотел проигрывать, это очевидно, я его знаю. Он все еще был немного расстроен из-за поражения, но мы быстро его успокоили. Хирн некоторое время был с нами, и мне понравилось, что Энтони сразу сказал ему, что хочет биться в ближайшее время, сказал ему, что хочет биться в ноябре.

Джошуа сказал, что хочет биться как можно быстрее, потому что он не хочет долго находиться в состоянии неудачника, он хочет побыстрее вернуться, чтобы победить", - сказал Гарсия в интервью порталу izquierdazo.com.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные в Лондоне у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Отметим, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

СМИ отмечают, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте может состояться в конце 2022 года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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