Тренер Фьюри назвал причину поражения британца от Усика и как он намерен победить в реванше

Энди Ли рассказал, что помешало "Цыганскому королю" выиграть первый бой против украинца.

Энди Ли, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, назвал причину поражения своего подопечного в первом поединке с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBF Александром Усиком.

По его словам, на результат боя повлияло рассечение, которое британский боксер получил перед поединком. Также Ли рассказал, за счет чего "Цыганский король" планирует победить украинца в реванше.

"Бои выигрываются и проигрываются на ринге, но они также выигрываются и проигрываются на тренировках и подготовке. Приостановка тренировок из-за рассечения, когда Тайсон не мог спарринговать, отняло у него ту физическую форму и остроту, а также способность концентрироваться, оставаться готовым и выдерживать атаки.

Когда Тайсон преуспевал, ему приходилось отвлекаться и отступать, чтобы отдохнуть и восстановить свою энергию, и это побудило Усика идти вперед.

Как он выиграет в реванше? Он будет лучше подготовлен, в лучшей форме, острее и сможет выдерживать атаки Усика. Тайсон может значительно добавить с момента первого боя", – приводит слова тренера Фьюри издание Seconds Out.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Усик – Фьюри: итоги первого боя

В ночь на 19 мая 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции украинца после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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