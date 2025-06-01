Тренер "Интер" отреагировал на сокрушительное поражение от ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Симоне Индзаги / © Associated Press

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Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал сокрушительное поражение от ПСЖ ( 0:5 ) в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25.

"ПСЖ заслуженно выиграл этот матч и трофей. Мы разочарованы, но путь до этого момента был отличным. Как тренер, я горжусь своими игроками. Конечно, игра с нашей стороны была недостаточно качественной.

Я поблагодарил игроков за то, что они сделали в этом сезоне. Мы не выиграли ни одного трофея, но я горд быть их тренером.

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Мы должны учиться на поражениях и становиться сильнее. Это больно, как финал в Стамбуле (в 2023 году "Интер" проиграл "Манчестер Сити" в финале ЛЧ – прим.). Хотя это была другая игра. ПСЖ постоянно первым был на мяче. Мы должны были действовать гораздо лучше.

Мы отдали все, что имели, чтобы дойти до этого этапа, сыграв 58 матчей в сезоне. Мы разочарованы, грустные. Но игроки отдали все силы", – цитирует Индзаги официальный сайт УЕФА.

"Интер" в седьмой раз сыграл в финале Лиги чемпионов (ранее – Кубка европейских чемпионов). "Нерадзурри" трижды выигрывали турнир (1964, 1965, 2010) и четыре раза проиграли в финальных матчах (1967, 1972, 2023, 2025).

ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, приняв участие в своем втором финале. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

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Подопечные Луиса Энрике завоевали первый требл в истории ПСЖ. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.

Отметим, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.

А сам Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы. Луис стал лишь вторым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами.

Ранее мы рассказывали, как ПСЖ праздновал историческую победу в Лиге чемпионов.

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