Тренер клуба АПЛ нарочно стал бездомным и ночевал на улице: зачем он это сделал

Тренер клуба АПЛ нарочно стал бездомным и ночевал на улице: зачем он это сделал

Грэм Поттер не безразличен к чужим проблемам.

Тренерский штаб английского "Брайтона" во главе с наставником клуба Грэмом Поттером провел одну ночь на улице в рамках акции The Big Sleep Out ("Большая ночевка на улице").

Цель этой кампании - привлечь внимание к проблеме бездомных и помочь собрать средства для них.

Официальный Twitter клуба английской Премьер-лиги опубликовал фото Поттера, который в шапке и зимней куртке разлегся на свежем воздухе и подписал снимок: "Наш босс", добавив эмодзи-сердце.

наш босс — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 14, 2021

Коуч "Брайтона" прокомментировал участие в акции в поддержку бездомных таким образом.

"У меня была облегченная версия сна на улице. Не могу представить, как это так страдать, не имея понимания о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз сможешь поесть.

Бездомные - одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке", - приводит слова Поттера пресс-служба клуба.

Сейчас "Брайтон" занимает седьмую строчку в АПЛ, набрав 17 очков за 11 туров.

После паузы на игры сборных "чайки" 20 ноября на выезде сыграют в чемпионате с "Астон Виллой".

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