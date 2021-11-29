Тренер клуба УПЛ о ситуации в команде: у многих игроков завершаются контракты, но надеюсь, что все будет хорошо, и она будет жить

Тренер клуба УПЛ о ситуации в команде: у многих игроков завершаются контракты, но надеюсь, что все будет хорошо, и она будет жить

Рябоконь рассказал о кадровой ситуации в черниговском клубе.

В этом сезоне черниговская "Десна" столкнулась с финансовыми задолженностями перед членами команды.

После матча с "Черноморцем" (1:0) главный тренер черниговцев Александр Рябоконь ответил, не повлияет ли эта проблема на кадровую ситуацию клуба.

"Возможно. У многих игроков заканчиваются контракты, так что какие-то изменения обязательно будут. И в команде, и в клубе. Но надеюсь, что все будет хорошо и Десна будет жить", — заявил Рябоконь в комментарии Meta-Ratings.

Задолженности по зарплате в Десне составляют четыре-пять месяцев. Речь идет о долгах как перед футболистами, так и перед тренерским штабом.

После 16 сыгранных матчей "Десна" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Следующий матч команда Рябоконя дома против Мариуполя 5 декабря.

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