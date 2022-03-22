Тренер клуба УПЛ продает медаль за победу в Кубке УЕФА, чтобы помочь ВСУ

Тренер клуба УПЛ продает медаль за победу в Кубке УЕФА, чтобы помочь ВСУ

Юрий Вирт жертвует своей ценнейшей наградой в поддержку украинской армии.

Бывший вратарь донецкого "Шахтера", а ныне главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт решил помочь украинским военным, которые героически воюют с российскими оккупантами.

47-летний специалист выставил на аукцион свою лимитированную медаль за победу "Шахтера" в Кубке УЕФА в 2009 году. Все собранные средства пойдут на нужды ВСУ.

О начале благотворительного аукциона Вирт объявил на своей странице в Instagram. Торги завершатся в четверг, 24 марта, в 20:00. Стартовая цена - 2 тысячи гривен, а минимальный шаг ставки - 1000 грн.

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