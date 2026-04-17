Тренер "Кристал Пэлас" высказался о противостоянии с "Шахтером" в полуфинале Лиги конференций

Оливер Гласнер

Главный тренер английского "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер прокомментировал предстоящее противостояние с донецким "Шахтером" в полуфинале Лиги конференций.

"Честно говоря, я еще не смотрел их подробно, но видел их состав, и они начали с шести бразильцев и пяти украинцев, а последний раз было семь бразильцев и четыре украинца, поэтому я жду очень техничную команду.

У нас уже есть опыт игр с украинскими командами, потому что мы играли с "Динамо" Киев на групповой стадии. Теперь у нас есть две недели, чтобы подготовиться, проанализировать их как следует, и мы будем готовы, когда придет время", — цитирует Гласнера официальный сайт УЕФА.

Первый матч между "Шахтером" и "Кристал Пэлас" состоятся 30 апреля на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Ответный поединок запланирован на 7 мая на арене "Селхерст Парк" в Лондоне.

В другой полуфинальной паре Лиги конференций посоревнуются испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".

Финал Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в четвертьфинале Лиги конференций "горняки" прошли нидерландский "АЗ Алкмар" (5:2 по сумме двух встреч). В первой игре подопечные Арды Турана разгромили соперника со счетом 3:0, а в ответном матче команды разошлись боевой ничьей — 2:2.

"Кристал Пэлас" в 1/4 финала Лиги конференций одолел итальянскую "Фиорентину" (4:2 по итогам двух встреч). В первом матче "орлы" разбили "фиалок" со счетом 3:0, а в ответном поединке английский клуб уступил со счетом 1:2.