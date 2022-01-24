Тренер "Ливерпуля" Клопп после победы угостил фанатов пивом - видео заполонило соцсети

Немецкий специалист отблагодарил болельщиков за поддержку.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп напомнил, почему его так сильно любят фанаты со всего мира.

54-летний немец после выездной победы своей команды над "Кристалл Пэлас" (3:1) в поединке 23-го тура английской Премьер-лиги решил утешить поклонников мерсисайдского клуба, которые не смогли присутствовать на стадионе в Лондоне из-за коронавирусных ограничений.

Небольшая группа болельщиков все же приехала в английскую столицу и после игры ждала команду у арены. На них и обратил внимание Клопп - коуч "красных" вышел из клубного автобуса и вынес фанатам две бутылки пива.

Видео угощения от Юргена быстро разлетелось соцсетями.

Jurgen Klopp играет на пикнике после игры pic.twitter.com/5v0C8WiEx3 — Dean (@DeanCoombes) January 23, 2022

Добавим, что в АПЛ угощает фанатов пивом не только Клопп. Новоиспеченный тренер "Эвертона" Данкан Фергюсон в день матча с "Астон Виллой" угостил пивом всех фанатов в местном баре. Команда Виталия Миколенко без украинца проиграла бирмингемцам (0:1), но приверженности среди болельщиков "ирисок" шотландский специалист себе точно добавил.

"Ливерпуль" сократил оттаивание от лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити" до девяти очков. "Мерсисайдцы" занимают второе место и имеют игру в запасе.

В следующем туре "Ливерпуль" 10 февраля сыграет с "Лестером", а перед этим 6 февраля примет "Кардифф Сити" в четвертом раунде Кубка Англии.

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