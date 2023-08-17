Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола установил уникальное достижение в Суперкубке УЕФА

Испанец стал первым, кто выиграл Суперкубок Европы во главе трех разных клубов.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал автором уникального достижения после победы своей команды в Суперкубке УЕФА-2023.

16 августа манчестерский клуб в серии пенальти обыграл испанскую "Севилью" и впервые в истории завоевал этот трофей.

Гвардиола выборол свой четвертый Суперкубок Европы в тренерской карьере. Ранее он уже побеждал в этом турнире во главе "Барселоны" (2009, 2011) и "Баварии" (2013).

Таким образом, 52-летний испанец стал первым тренером, выигравшим Суперкубок УЕФА с тремя разными командами.

Pep Guardiola является первым менеджером в windows UEFA Super Cup with three different teams:



Barcelona

Bayern

Man City



Another day, another record. #UEFASuperCup pic.twitter.com/SAVMe2u8iE — Squawka Live (@Squawka_Live) August 16, 2023

Кроме того, Пеп догнал рекордсмена по количеству завоеванных на посту тренера Суперкубков УЕФА – итальянца Карло Анчелотти, который также триумфовал в этом турнире четыре раза: во главе "Милана" (2003, 2007) и "Реала" (2014, 2022).

Только два managers будут UEFA Super Cup four times:



◎ 4/4 — Carlo Ancelotti

◉ 4/4 — Pep Guardiola



Легенды игры. ‍♂️ pic.twitter.com/mHffxORU3N — Squawka (@Squawka) August 16, 2023

"Мы очень рады, что уже выиграли трофей. Нам не хватает еще одного, который мог бы позволить нам сделать полный круг – следующей будет поездка на Клубный чемпионат мира", – прокомментировал Гвардиола победу в Суперкубке УЕФА.

Напомним, Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Вместе с "горожанами" он уже завоевал 15 трофеев: пять раз выигрывал чемпионат Англии, четырежды побеждал в Кубке лиги, дважды брал Кубок и Суперкубок Англии, по разу – Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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