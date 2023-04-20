Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Испанский специалист стал рекордсменом по выходам в полуфинал ЛЧ.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в полуфинал турнира.

В среду, 19 апреля, "горожане" сыграли вничью с "Баварией" (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Следовательно, английский клуб победил по сумме двух поединков ( 4:1 ) и выбил мюнхенцев из турнира.

Этот выход в полуфинал стал для 52-летнего испанца юбилейным, десятым, в его тренерской карьере. Таким образом, Гвардиола обошел наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти, который доходил до стадии 1/2 финала Лиги чемпионов девять раз.

Только два managers имели qualified for 9+ Champions League semi-finals:



◉ 10 – Pep Guardiola

◉ 9 — Carlo Ancelotti



Они мешают в конце четырех. #UCL pic.twitter.com/QU82uBmXEV — Squawka (@Squawka) 19 апреля 2023

Гвардиола добирался до полуфиналов ЛЧ во главе трех клубов. Четыре раза он делал это с "Барселоной", трижды с "Баварией" и трижды с "Манчестер Сити" (включая нынешний сезон – прим.).

Добавим, что из предыдущих девяти полуфиналов ему только трижды удавалось пробиться в финал. В сезонах 2008/09 и 2010/11 испанец выигрывал трофей с "Барселоной", а в кампании 2020/21 проиграл финальный матч у руля "Манчестер Сити".

Интересно, что именно с Анчелотти придется встретиться Гвардиоле в полуфинале текущего розыгрыша ЛЧ – "горожане" поборются за путевку в финал турнира с мадридским "Реалом", который в четвертьфинале дважды обыграл лондонский "Челси".

Другого финалиста Лиги чемпионов определит чисто итальянское противостояние, в котором "Интер" сойдется с "Миланом".

Первые поединки полуфинала состоятся 9 и 10 мая, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня.

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