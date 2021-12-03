Тренер "Манчестер Юнайтед" остроумной шуткой закрыл слухи о трансфере звездного бомбардира (видео)

Ральф Рангник с юмором ответил на вопрос журналистов.

Новоиспеченный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал информацию СМИ, что в его контракте с "манкунианцами" прописан бонус в размере 10 млн евро за подписание форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

63-летний немецкий специалист опроверг эти слухи, иронически ответив журналистам.

"10 млн? Дайте проверю бумаги. Да, 10 млн за Холанда, еще 10 млн за Мбаппе, 10 млн за Левандовски и 10 млн за Киммиха. Нет, это чушь. В моем контракте таких опций нет. Хотя Холанд отличный нападающий, я о это знаю лучше многих", - заявил Рангник на пресс-конференции.

Отметим, что между Холандом и Рангником сохранились хорошие отношения. Нынешний наставник "Манчестер Юнайтед" работал спортивным директором "Зальцбурга", когда в 2019 году австрийский клуб подписал соглашение с норвежским нападающим.

В нынешнем сезоне Холанд провел семь матчей за "шмелей" в Чемпионате Германии, забил 10 голов и сделал три результативных передачи.

Эрлинг является вторым самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt после форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Стоимость норвежца оценивается в 150 миллионов евро.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Холанд установил выдающийся рекорд Чемпионата Германии.

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