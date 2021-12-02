Тренер "Манчестер Юнайтед" получит "жирный" бонус, если заманит в клуб одного из самых дорогих игроков мира

Тренер "Манчестер Юнайтед" получит "жирный" бонус, если заманит в клуб одного из самых дорогих игроков мира

Руководство "красных дьяволов" поручило немецкому специалисту подписать забивного норвежца.

Новоиспеченный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник может рассчитывать на солидную сумму, если убедит присоединиться к "манкунианцам" форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации издания Bild, переход 21-летнего норвежца в стан "красных дьяволов" обогатит 63-летнего немецкого специалиста бонусом в размере 10 млн евро.

Боссы МЮ надеются, что этому трансферу будут способствовать хорошие отношения между Холандом и Рангником. Нынешний наставник "Манчестер Юнайтед" работал спортивным директором "Зальцбурга", когда в 2019 году австрийский клуб подписал соглашение с норвежским нападающим.

В нынешнем сезоне Холанд провел семь матчей за "шмелей" в Чемпионате Германии, забил 10 голов и сделал три результативных передачи.

Эрлинг является вторым самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt после форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Стоимость норвежца оценивается в 150 миллионов евро.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Холанд установил выдающийся рекорд Чемпионата Германии.