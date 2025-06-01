Тренер ПСЖ праздновал победу в Лиге чемпионов по футболке, посвященной умершей дочери

Луис Энрике / © Associated Press

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике праздновал разгромную победу над миланским "Интером" ( 5:0 ) в финале Лиги чемпионов в футболке, посвященной его 9-летней дочери Ксане, которая в 2019 году умерла от остеосаркомы – рака костей.

На футболке 55-летнего испанского специалиста был запечатлен памятный момент, где он в 2015 году вместе с Ксаной на поле устанавливает флаг Каталонии после победы во главе "Барселоны" над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов.

После триумфа в самом престижном евротурнире с ПСЖ тренер надел футболку, где этот трогательный кадр был стилизирован с флагом парижского клуба.

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"Я помню невероятную фотографию, которая у меня есть с ней... после победы в Лиге чемпионов, когда мы ставили флаг "Барселоны". Я надеюсь сделать то же с ПСЖ. Моя дочь не будет там физически, но она будет там духовно", – говорил Энрике перед финалом.

А уже после победы своего клуба в Лиге чемпионов болельщики ПСЖ на трибунах "Альянц Арены" в Мюнхене подняли баннер с изображения того же фото Энрике и Ксаны, но уже в цветах парижан.

"Моя дочь Ксана всегда была рядом со мной с тех пор, как ушла из жизни. Ее больше нет физически, но духовно она всегда со мной.

Победа в Лиге чемпионов не заставляет меня чувствовать ее ближе. Напротив, в моменты поражений я ощущаю ее еще сильнее. Я всегда чувствую ее присутствие.

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Я стараюсь жить, сохраняя память обо всем прекрасном, что она принесла в мою жизнь", – сказал Энрике после победы над "Интером" в финале.

ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, приняв участие в своем втором финале. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

Команда Луиса Энрике завоевала первый в клубной истории требл. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.

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А сам Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы. Луис стал только вторым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами.