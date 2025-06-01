Тренер ПСЖ прокомментировал разгромную победу над "Интером" в финале Лиги чемпионов

Луис Энрике / © Associated Press

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал разгромную победу над "Интером" ( 5:0 ) в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25, который состоялся на "Альянц Арене" в Мюнхене.

"Мы очень хорошо подготовились, чтобы провести этот матч на столь высоком уровне. Команда проявила себя безупречно. Мы очень энергично прессинговали. Усман Дембеле без устали прессинговал и защитников, и вратаря.

С первого дня я говорил, что хочу выигрывать большие трофеи. ПСЖ никогда раньше не побеждал в Лиге чемпионов. Мы сделали это в первый раз. Это ошеломляющее чувство – мы осчастливили так много людей.

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Я очень счастлив. Было очень трогательно, когда болельщики подняли баннер, посвященный моей семье. Я всегда думаю о своей дочери. Ксана физически не здесь, но она всегда со мной, и сейчас она радуется вместе с нами.

Тренеры должны всегда контролировать свои эмоции. Чтобы быть в силах помогать игрокам, нужно уметь справляться с давлением. Мы подошли к финалу с холодной головой и дали волю эмоциям, когда это было разрешено. Теперь можем насладиться этим моментом. Мы везем трофей в Париж.

Я хочу поздравить "Интер" – всех их игроков и тренерский штаб. После матча они проявили к нам уважение. Это урок каждому – нужно уметь проигрывать. Они остались на поле до самого конца.

В этом сезоне у нас было очень много молодых игроков и это непросто. Но в финале многие из них были на ведущих ролях. Мы отлично поработали и в обороне. С такой оборонительной игрой Дембеле проявил себя как настоящий лидер.

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Мы здорово начали и доминировали с самого начала. Но я хотел, чтобы команда и дальше шла вперед и забивала. Чтобы закрепить нашу победу", – цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, приняв участие в своем втором финале. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

ПСЖ завоевал первый в клубной истории требл. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.

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