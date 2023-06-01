Тренер ПСЖ пролил свет на будущее Месси: продолжит ли аргентинец выступать за парижан

Нападающий ПСЖ Лионель Месси покинет парижский клуб после завершения сезона-2022/23.

Об этом сообщил главный тренер парижан Кристоф Галтье.

"Мне выпала честь работать с лучшим игроком в истории футбола. Матч против "Клермона" станет последним для Лео Месси на "Парк де Пренс". Надеюсь, что его встретят как можно лучше.

В этом году он являлся важным элементом команды. Замечания к нему и его критику я не считаю абсолютно оправданными. Несмотря на сезон с чемпионатом мира, он все равно выдал статистику в 21 гол и 20 результативных передач. Он всегда делал все для команды. Для меня было большой честью быть рядом с Лео в течение всего сезона", – цитирует Гальтье RMC Sport.

Месси выступал за ПСЖ с лета 2021 года, когда свободным агентом перешел из "Барселоны". В футболке парижан он провел 74 матча во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами.

В текущем сезоне на счету Месси 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Месси получил официальное предложение о продолжении карьеры. 35-летний аргентинец может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Напомним, в начале мая ПСЖ отстранил Месси на две недели с лишением зарплаты из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию. Позже Месси публично извинился перед одноклубниками, после чего вернулся к тренировкам с командой.

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