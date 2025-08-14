Тренер ПСЖ удивил заявлением после триумфа над "Тоттенхэмом" в Суперкубке УЕФА

Луис Энрике / © Associated Press

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в матче за Суперкубок УЕФА.

55-летний испанский специалист неожиданно заявил, что его команда не заслуживала победы в этом поединке.

"Какое безумие! Это именно то слово, безумие... Должен сказать, что я очень счастлив. Не думаю, что мы заслуживали победы, потому что разница между "Тоттенхэмом", которой провел много тренировок, и нами, у которых их было всего пять, большая. Я думаю, это чудо.

Я счастлив, потому что сегодня, как всегда, наши болельщики поддерживали команду на протяжении всего матча, даже когда мы проигрывали 1:0, а затем 2:0. Впрочем, хотя я не думаю, что мы этого заслуживали, должен сказать, что я рад за всех игроков, и особенно болельщиков.

Важно выиграть этот трофей, хотя мы хотели бы отдохнуть и подумать о следующем сезоне. Было странно иметь такой короткий отпуск, но еще раз должен сказать, что я рад за своих игроков. Мы счастливы, мы чемпионы!" – приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

ПСЖ с невероятным камбэком одолел "Тоттенхэм" в матче за Суперкубок УЕФА. Подопечные Луиса Энрике уступали в счете 0:2, но затем забили на 85-й и 90+4-й минутах и перевели игру в серию пенальти, где оказались точнее лондонского клуба.

ПСЖ впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Парижский клуб во второй раз боролся за этот трофей. Первая попытка закончилась неудачно – в 1996 году, когда Суперкубок УЕФА разыгрывался с двух матчей, парижане дважды уступили "Ювентусу" (1:6, 1:3).

"Тоттенхэм" впервые в своей истории принял участие в поединке за Суперкубок УЕФА.

Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

"Тоттенхэм" является действующим победителем Лиги Европы. В финале лондонский клуб одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0), выиграв первый еврокубковый трофей за 41 год.