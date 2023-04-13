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Тренер "Реала" Анчелотти установил рекордное достижение в Лиге чемпионов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Тренер "Реала" Анчелотти установил рекордное достижение в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти / Фото: Associated Press

Итальянский специалист побил клубный рекорд мадридцев по победам в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти установил уникальное достижение по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским "Челси".

"Королевский клуб" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" победил "пенсионеров" со счетом 2:0.

Для Анчелотти эта победа стала 35-й в Лиге чемпионов во главе "Реала". Итальянский специалист стал абсолютным рекордсменом мадридского клуба по этому показателю. Для этого ему понадобилось 47 матчей.

Анчелотти превзошел достижение испанца Висенте Дель Боске, одержавшего со "сливочными" 34 победы, проведя у руля клуба 60 поединков.

Добавим, что Анчелотти во второй раз возглавил "Реал" летом 2021-го. До этого он работал с мадридцами с 2013 по 2015 год.

Под его руководством "бланкос" дважды выигрывали Лигу чемпионов в сезонах 2013/14 и 2021/22. Также Карло завоевал два титула ЛЧ во главе итальянского "Милана".

Действующий контракт Анчелотти с испанским клубом заканчивается 30 июня 2024 года.

Напомним, ответный матч между "Челси" и "Реалом" состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Победитель пары "Реал" — "Челси" в полуфинале ЛЧ встретится с триумфатором дуэли "Манчестер Сити" – "Бавария". В первом матче коллектив Хосепа Гвардиолы на собственном поле разбил мюнхенцев со счетом 3:0.

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Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
286
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