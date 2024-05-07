Тренер "Реала" назвал голкипера на решающий матч с "Баварией" в Лиге чемпионов: сыграет ли Лунин

Карло Анчелотти подтвердил, что украинец выйдет на поле и во втором поединке против мюнхенцев.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти определился с позицией голкипера на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Баварией".

Наставник "сливочных" сообщил, что в решающем поединке против мюнхенцев ворота его команды будет защищать украинец Андрей Лунин, который также играл в первом полуфинальном матче.

В то же время, бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который в последнем матче "Реала" в чемпионате Испании против "Кадиса" вернулся на поле после почти года отсутствия из-за травм, останется на скамейке для запасных.

"Куртуа хорошо сыграл против "Кадиса", но ему нужно время, чтобы набрать оптимальную форму. Завтра в воротах сыграет Лунин", – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне Лунин провел 29 матчей за "Реал" во всех турнирах, 12 раз сохранял ворота "на замке" и пропустил 27 голов.

Матч "Реал" – "Бавария" состоится в среду, 8 мая, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча между командами в Мюнхене завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Реал" Мадрид – "Бавария".

Напомним, накануне "Реал" досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/24. Для 25-летнего Лунина это восьмой трофей в составе мадридского клуба.

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