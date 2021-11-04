Тренер "Реала" о "Шахтере": эта команда особенная, она не такая, как все

Наставник Королевского клуба расхвалил дончан.

Главный тренер мадридского " Реала " Карло Анчелотти поделился впечатлениями от поединка 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Слова наставника "сливочных" цитирует официальный сайт "горняков".

"Здесь у нас особые матчи и наши болельщики особенные. И это хорошо для нашей мотивации. Мы начали хорошо, но потом наша интенсивность снизилась, особенно в первом тайме – слишком долгое владение мячом, выше, ниже. Такое может произойти. И наши болельщики иногда тормозят нас своим поведением и свистом.

Мы начали хорошо и агрессивно оба тайма, особенно первый. Забили первый гол достаточно быстро. Должны были подождать, а потом работать с еще большей агрессивностью и эффективностью. Мы просто пытались контролировать мяч без особо острых атак – об этом я игрокам и сказал.

"Шахтер" сменил свой стиль игры. Нам пришлось отойти, отодвинуть защитную линию. Они забили гол за 10 минут до конца тайма. Конечно, мы немного отошли назад, чтобы не пропустить. Потом была определенная усталость. "Шахтер" – команда особенная, не такая, как все. Им нравится прессинговать: ты прессингуешь – и они тоже прессингуют тебя. Таков был матч. Чтобы избежать такого прессинга, мы немного изменили стиль, стратегию. Именно против этого соперника мы так сыграли", — сказал итальянский специалист.

"Реал" минимально победил "Шахтер" со счетом 2:1 ;

; После победы над "горняками" мадридский клуб (9 очков) единолично возглавил группу D. "Шахтер" с одним набранным баллом замыкает квартет. Между ними расположились итальянский "Интер" (7 баллов) и молдавский "Шериф" (6 пунктов);

В 5-м туре ЛЧ "Шахтер" встретится на выезде с "Интером", а "Реал" приедет в гости к "Шерифу". Матчи пройдут 24 ноября.

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