Тренер сборной Албании назвал причину поражения от Украины в решающем матче Лиги наций

Проигрыш в поединке с украинцами привел к вылету албанцев в Дивизион C.

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал домашнее поражение своей команды от Украины (1:2) в матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Наставник албанцев назвал причиной поражения проваленный своими подопечными старт поединка, когда украинцы забили быстрые два гола. По его словам, именно это оказало решающее влияние на результат игры.

"Почему мы проиграли Украине? Потому что очень плохо провели первые 15 минут матча. Мы пропустили на 5-й и 10-й минутах. На таком высоком уровне это недопустимо. Мы заплатили очень высокую цену за собственные ошибки.

По ходу встречи мы меняли схему игры с 4-2-3-1 на 4-3-3. Мы увидели, что после перерыва Украина отступила к своим воротам, что позволило нашей команде идти вперед и действовать с большим количеством атакующих футболистов", – цитирует Сильвиньо официальный сайт УАФ.

Сборная Украины с 8 очками финишировала на второй строчке группы B1 и сыграет в плей-офф за путевку в Дивизион А. Выиграла наш квартет Чехия (11 баллов), которая сразу поднялась в элиту Лиги наций. Грузия (7 пунктов) стала третьей и посоревнуется в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе B. Албания (7 очков) заняла последнее место и вылетела в Дивизион C.

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Своего соперника по борьбе за путевку в Лигу А команда Реброва узнает в пятницу, 22 ноября, во время жеребьевки. Это будет одна из сборных, которая финишировала третьей в группах Дивизиона А: Шотландия, Бельгия, Венгрия или Сербия.

Матчи плей-офф состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Сборная Украины будет номинальным хозяином первого поединка.

Ранее сообщалось, что автор решающего гола в ворота албанцев Роман Яремчук высказался о победе и выходе в плей-офф за право повыситься в элиту Лиги наций.

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