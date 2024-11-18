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Тренер сборной Албании оценил турнирную ситуацию перед решающим матчем Лиги наций против Украины

Тренер сборной Албании оценил турнирную ситуацию перед решающим матчем Лиги наций против Украины

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо / Фото: Associated Press

Сильвиньо отдал должное команде Сергея Реброва накануне очной встречи.

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал турнирную ситуацию перед матчем последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Украины.

На пресс-конференции перед решающим поединком наставник албанцев выразил уважение "сине-желтым" и заявил, что его команда будет играть на победу, ведь продолжает борьбу за первое место в группе и прямую путевку в элитный дивизион Лиги наций.

"Если сравнивать ситуацию с той, что была три месяца назад, то это самая равная группа. Перед заключительными матчами может произойти почти что угодно. Если говорить о предыдущем матче Грузии против Украины – я видел его. Это была сложная игра, шансы были 50 на 50. Украинцы сыграли вничью, и это свидетельствует в пользу того, что эта группа очень ровная.

Каждая из команд играла на Евро-2024, имеет хороших игроков и тренеров. Конечно, мы рассчитываем на победу, потому что будем играть при поддержке домашних трибун. Но, конечно, мы уважаем Украину, у них хорошая, тяжелая команда. Нам нужно сыграть один из лучших матчей, потому что у нас еще есть шансы даже выиграть группу. Это наша цель на сегодня", – сказал Сильвиньо в ответ на вопрос журналиста Суспильне Спорт.

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября, на стадионе "Air Albania" в Тиране. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Албания – Украина доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела пять матчей в Лиге наций-2024/25. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией (1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в своей группе Лиги B, окончательно потеряв шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / © flashscore.ua
Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

В то же время "сине-желтые" продолжают претендовать на вторую позицию попадания в плей-офф за право повыситься в классе. Для этого Украине необходимо победить Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С.

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