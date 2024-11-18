Тренер сборной Албании оценил турнирную ситуацию перед решающим матчем Лиги наций против Украины

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал турнирную ситуацию перед матчем последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Украины.

На пресс-конференции перед решающим поединком наставник албанцев выразил уважение "сине-желтым" и заявил, что его команда будет играть на победу, ведь продолжает борьбу за первое место в группе и прямую путевку в элитный дивизион Лиги наций.

"Если сравнивать ситуацию с той, что была три месяца назад, то это самая равная группа. Перед заключительными матчами может произойти почти что угодно. Если говорить о предыдущем матче Грузии против Украины – я видел его. Это была сложная игра, шансы были 50 на 50. Украинцы сыграли вничью, и это свидетельствует в пользу того, что эта группа очень ровная.

Каждая из команд играла на Евро-2024, имеет хороших игроков и тренеров. Конечно, мы рассчитываем на победу, потому что будем играть при поддержке домашних трибун. Но, конечно, мы уважаем Украину, у них хорошая, тяжелая команда. Нам нужно сыграть один из лучших матчей, потому что у нас еще есть шансы даже выиграть группу. Это наша цель на сегодня", – сказал Сильвиньо в ответ на вопрос журналиста Суспильне Спорт.

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября, на стадионе "Air Albania" в Тиране. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Албания – Украина доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела пять матчей в Лиге наций-2024/25. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией (1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в своей группе Лиги B, окончательно потеряв шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

В то же время "сине-желтые" продолжают претендовать на вторую позицию попадания в плей-офф за право повыситься в классе. Для этого Украине необходимо победить Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С.

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