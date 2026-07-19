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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
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Тренер сборной Англии прокомментировал победу над Францией в суперматче за "бронзу" ЧМ-2026

Томас Тухель поделился впечатлениями от поединка за бронзовые медали Мундиаля.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Томас Тухель

Томас Тухель / © Associated Press

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал драматическую победу над Францией (6:4) в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

Наставник "Трех львов" признал, что его команде повезло удержать преимущество в одном из самых ярких поединков турнира.

"Не уверен, что мы стали лучше контролировать игру. Просто на поле появились более свежие ноги и снова вышли игроки высокого класса. Соперник уже устал. Франция играла на полной скорости и максимально рисковала, поэтому нам немного повезло не пропустить ответный гол, а затем поставить точку пенальти и отличным голом", — цитирует Тухеля издание BBC.

Для "Трех львов" это вторые в истории медали на ЧМ и первые с 1966 года, когда английская команда стала победителем Мундиаля.

Напомним, финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

Ранее сообщалось, что назван лучший игрок сверхголевого матча за "бронзу" ЧМ-2026 между Францией и Англией.

Также мы рассказывали, что сборная Франции простилась с тренером-рекордсменом после матча за "бронзу" ЧМ-2026.

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Дата публикации
Количество просмотров
151
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