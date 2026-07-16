Тренер сборной Англии жестко "наехал" на судей после полуфинала ЧМ-2026 с Аргентиной

Томас Тухель / © Associated Press

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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подверг резкой критике судейство в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

Поединок на арене "Mercedes - Benz Stadium" в американском городе Атланта завершился волевой победой "альбиселесте" со счетом 2:1.

После завершения встречи Тухель не сдержал эмоций и "наехал" на арбитров, которые обслуживали матч.

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"Я должен это сказать, потому что все смотрели один и тот же матч. Судья и VAR полностью потеряли контроль над игрой. В полуфинале чемпионата мира такие ошибки недопустимы. Четыре года работаешь ради таких моментов, а затем решающие решения принимаются с невероятной некомпетентностью.

Фол на Андерсоне? Как это могло не быть засчитано? Оффсайды? Фолы игнорировались! VAR имел нужный ракурс, каждый повтор, каждую возможность исправить очевидные ошибки, и они все равно потерпели неудачу. Если технология не может принимать правильные решения на самой большой арене, то зачем она вообще нужна?

Мне не нужны оправдания, потому что Англия тоже ошибалась, но не просите меня молчать, когда моим игрокам отказывают в справедливых решениях. Нам говорят уважать судей, но кто берет на себя ответственность, когда они поступают неправильно? Никто. Они извиняются после турнира, когда наша мечта уже уничтожена.

Это полуфинал чемпионата мира, а не тренировочный матч. В футболе стандарты должны быть самыми высокими, но сегодня они оказались далеко не на должном уровне. Одно неправильное решение может изменить историю, и Англии пришлось играть против Аргентины и против судейства, просто не соответствовавшего необходимому уровню.

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Аргентина — фантастическая команда, и они наказали нас за ошибки, но я отказываюсь делать вид, что судейство не имело никакого влияния. Оно имело. Судья и VAR создавали споры с первого свистка до последнего, и это должно смутить всех, кто за это ответственен.

Англия едет с разбитым сердцем. Не только потому, что мы не смогли выйти в финал, но и потому, что каждый игрок всегда будет задавать вопросы, что могло бы произойти, если бы самый важный матч в их жизни был отсужден должным образом. С этим невозможно смириться", — заявил Тухель.

Аргентинцы в финале ЧМ-2026 сразятся с Испанией, которая в другом полуфинале одолела Францию (2:0). Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция сразится против Англии.

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Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Ранее сообщалось, что Месси обошел Мбаппе и стал лидером по результативным действиям на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Аргентины с политическим баннером отпраздновала победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026.

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