Тренер сборной Аргентины эмоционально прокомментировал победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Лионель Скалони / © Associated Press

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони эмоционально прокомментировал волевую победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

"У меня просто нет слов. Огромная радость за нашу страну и наш народ. И еще одна большая радость за эту команду, которая никогда не прекращает меня удивлять и никогда не знает, когда ее можно победить. Я могу сказать им, что мы будем пытаться победить, что мы выложимся на полную, но правда, что сделать это очень сложно. Людям очень тяжело понять, что наши игроки сделали. Это невероятно впечатляет.

Мы уникальны. Это не высокомерие, это самоотдача. Сегодня сюда пришло так много людей, чтобы поддержать нас, и за это я им искренне благодарен — они помогли нам одержать победу. Эта футболка — награда за то, что мы отдавали все силы до самого конца. Не жалели ничего", — цитирует Скалони издание BBC.

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Аргентинцы в финале ЧМ-2026 сразятся с Испанией, которая в другом полуфинале одолела Францию (2:0). Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция сразится против Англии.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Ранее сообщалось, что Месси обошел Мбаппе и стал лидером по результативным действиям на ЧМ-2026.

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Также мы рассказывали, что сборная Аргентины с политическим баннером отпраздновала победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026.

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